Минск открестился от «заезженных» советов Зеленского

В Минске открестились от «заезженных» советов президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что в сложившейся ситуации хотели бы в первую очередь ощутить поддержку. Об этом в воскресенье, 23 августа, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает Sputnik Беларусь.

«Украина — братская для нас страна и украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы», — сказал он, в то же время отметив, в некоторых вопросах Украине «опыта не занимать».

Однако, добавил пресс-секретарь МИД, результат подобных политических экспериментов «не убеждает украинцев (...) в их правильности и полезности».

«У украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», — подытожил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал совет белорусскому коллеге Александру Лукашенко. В интервью телеканалу Euronews украинский лидер порекомендовал Лукашенко провести в короткие сроки повторные выборы президента в республике. «Я бы определенно сказал: “В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!"» — сказал Зеленский.

Акции протеста в Белоруссии начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова.