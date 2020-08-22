Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность переноса переговоров по Донбассу из Минска, заявив в интервью телеканалу «Украина 24», что не видит в этом смысла.

Он объяснил, что сейчас из-за пандемии коронавируса все разговоры проходят в видеоформате и не зависят от площадки проведения.

«Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно, особенно сейчас это делать. Минск был предложен, основан, и там идут эти переговоры. Я не вижу смысла для изменения», — сказал Зеленский и поблагодарил все страны, которые предлагали свои площадки для общения.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что минские переговоры по Донбассу могут перенести в другое место. Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук допустил, что новой площадкой может стать Швеция. По его словам, это может произойти, если возможность вести диалог в Минске исчезнет.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, проходят в столице Белоруссии с 2014 года. В феврале 2015-го в в Минске состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой были приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и «коктейли Молотова».