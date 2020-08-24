Украина призвала Белоруссию не отвергать ее дружеские советы

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало массовые протесты в Белоруссии и ответило на критику со стороны Минска.

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИДа, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», — призвали украинские дипломаты.

МИД подчеркнул, что Украина всегда стремилась к дружеским отношениям с Белоруссией.

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«Опыт украинской Революции Достоинства (массовые протесты в 2013-2014 годах, которые привели к свержению президента Виктора Януковича. — «прим. Ленты.ру») учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — подчеркнули в Киеве.

Украина пожелала Белоруссии достойно пройти испытания и укрепить свою независимость и демократию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусскому лидеру Александру Лукашенко в ближайший месяц провести повторные выборы главы государства и пригласить на них независимых наблюдателей. МИД Белоруссии ответил, что Минск не нуждается в «заезженных советах», и призвал украинские власти заниматься своими проблемами.

В Белоруссии две недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов. Первые митинги жестко разгонялись. В воскресенье, 23 августа, в центре Минска состоялась акция численностью до 250 тысяч человек. Лукашенко прилетел в свою резиденцию на вертолете, в бронежилете, с автоматом в руках и поблагодарил силовиков.