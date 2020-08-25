Лукашенко вспомнил Зеленскому давние традиции дружбы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление лидеру Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости, который отмечался 24 августа. Об этом говорится на сайте белорусского президента.

В поздравлении Лукашенко вспомнил про «давние традиции дружбы и добрососедства», которые «служат основой эффективного взаимодействия» Белоруссии и Украины в сложных условиях современного мира. Он подчеркнул, что Минск заинтересован во взаимном сотрудничестве с Киевом «на принципах равенства и уважения».

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Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а украинцам — мира, стабильности и благосостояния.

На сайте офиса президента Украины дважды появлялись сообщения о поздравлениях от мировых лидеров. В то же время о Лукашенко не упоминается.

23 августа Зеленский посоветовал белорусскому коллеге в ближайший месяц провести повторные выборы главы государства и пригласить на них независимых наблюдателей. МИД Белоруссии ответил, что Минск не нуждается в «заезженных советах», и призвал украинские власти заниматься своими проблемами.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.