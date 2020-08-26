Включившие «Перемен» Цоя диджеи бежали из Белоруссии

Белорусы Кирилл Галанов и Влад Соколовский, отсидевшие по десять суток за включение песни Виктора Цоя «Перемен» на провластной акции в Минске, перебрались в Литву. Об этом сообщает Tut.by.

«Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа, сразу после происшествия. Когда нас выпустили из ЦИП (Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске — прим. «Ленты.ру»), посольство снова с нами связалось. Мы решили воспользоваться предложенной помощью», — прокомментировал Соколовский решение бежать из страны.

В Литву диджеи прибыли 22 августа. До этого Соколовского доставили в центральный аппарат МВД Белоруссии, где «с ним побеседовали, и он убыл».

7 августа суд назначил Галанову и Соколовскому по десять суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства. Галанов пробыл в одиночной камере три дня, Соколовский провел в карцере половину срока.

Диджеи стали известны после того, как 6 августа включили песню «Перемен» на минском концерте в честь Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования. Несколько тысяч человек, ставших этому свидетелями, отреагировали аплодисментами и криками «Перемен!»