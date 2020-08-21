Отец Цоя понадеялся на освобождение включившего «Перемен» диджея

Роберт Цой, отец покойного фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя, выразил надежду на освобождение вновь задержанного белорусскими властями диджея Владислава Соколовского, который включил известную песню «Перемен» на концерте в Минске 6 августа. Роберта Цоя в пятницу, 21 августа, цитирует «Газета.Ru».

«Если его задержали за песню, то, конечно, я надеюсь, что его отпустят. Со временем его так или иначе отпустят. Они там многих и так отпустили», — понадеялся отец Цоя.

Ранее 21 августа Tut.by сообщил, что Соколовский, который уже провел десять суток в заключении и был освобожден 17 августа, вновь задержан властями. Причины его нового ареста пока неизвестны.

Диджей рассказывал, что во время предыдущего ареста его били.

Соколовский включил песню группы «Кино» «Перемен» 6 августа на минском концерте в честь Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования, тем самым прервав выступление баяниста Виталия Воронко. Несколько тысяч человек, ставших этому свидетелями, отреагировали аплодисментами и криками «Перемен!».