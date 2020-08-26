В Белоруссии создали комиссию для проверки жалоб на разгон протестов

В Белоруссии создали межведомственную комиссию под эгидой Генеральной прокуратуры, которая займется проверкой жалоб на действия силовиков при разгоне массовых протестов, которые вспыхнули в стране после президентских выборов 9 августа. Об этом в среду, 26 августа, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что следователи проводят проверки по заявлениям граждан о применении силы и спецсредств в ходе массовых мероприятий. Каждая проверка находится под контролем прокуратуры. Для координации этой работы создана комиссия.

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Планируется «объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации» и установить, были ли признаки преступлений в действиях силовиков при задержании протестующих и их содержании в изоляторах.

Массовые протесты продолжаются в Белоруссии третью недели. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны около семи тысяч человек. Известно о четырех погибших.

Выйдя из изоляторов, люди рассказывали об избиениях со стороны правоохранительных органов.

Белорусские правозащитники пожаловались в ООН на пытки и издевательства над задержанными.