Умер получивший огнестрельное ранение при разгоне протестов белорус

В военном госпитале Минска умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову от бойцов ОМОН во время разгона акции протеста. Об этом Tut.by рассказали родственники погибшего.

Шутов скончался утром в среду, 19 августа.

Ранее МВД Белоруссии признало, что ОМОН открывал огонь на поражение против протестующих в Бресте. В министерстве пояснили, что на милиционеров напала группа «агрессивно настроенных» граждан с арматурой. Предупредительные выстрелы в воздух их не остановили, тогда бойцам пришлось стрелять на поражение. Один человек был ранен.

Родственники Шутова заявили, что нашли и опросили свидетелей инцидента. Те рассказали, что мужчина просто шел по улице и не участвовал в протестах, а пуля, возможно, была выпущена с крыши. Пострадавший был ранен в голову, перенес несколько операций, его вертолетом доставили в Минск.

18 августа стало известно, что число погибших участников протеста в Белоруссии выросло до трех.

По всей стране больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.