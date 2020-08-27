Пушков оценил перспективу вхождения Белоруссии в состав России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что на данный момент речи об объединении России и Белоруссии идти не может. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается ни с кем делиться властью в стране и тем более идти на слияние с Россией. Он отметил, что для Лукашенко самое важное — это суверенитет Белоруссии. Пушков также добавил, что белорусский лидер уверен, что Россия должна помочь ему преодолеть нынешний кризис.

Сенатор подчеркнул, что идеи о перспективе объединения двух стран способны развернуть протесты в Белоруссии в совершенно ненужное для России русло.

Ранее Пушков оценил появление Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках. По его словам, президент выглядит решительно, но сцена мрачная. Сенатор подчеркнул, что обстоятельств непреодолимой силы в Белоруссии не было. При этом были грубые ошибки в политике, однако какие именно, он не уточнил.