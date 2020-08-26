Тихановская пообещала найти слова для Путина

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью изданию Deutsche Welle.

«Вы знаете, все мы люди, и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о готовности к разговору с российским лидером.

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Тихановская при этом заявила, что независимость Белоруссии — «это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев».

Ранее 26 августа Тихановская заявила, что время для переговоров с российской стороной «пока не пришло». Она считает, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской. При этом Тихановская подчеркнула, что оппозиция не собирается «закрывать границы» с Россией.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».