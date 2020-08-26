Тихановская ответила на вопрос о переговорах с Россией фразой «время не пришло»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на вопрос о переговорах с Россией фразой «время не пришло», передает РИА Новости.

«Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми», — ответила Тихановская на вопрос газеты Le Monde о том, намерена ли она «поговорить также с Москвой».

Оппозиционерка добавила, что «было бы замечательно», если бы Россия поддержала борьбу белорусов за свои права. «Но я попрошу ее [РФ], как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет», — подчеркнула экс-кандидат.

Ранее Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и рассказала, что он обещал помочь белорусской оппозиции. Она также выступила перед депутатами Европарламента и заявила, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской.

По данным белорусского ЦИК, на президентских выборах 9 августа Тихановская набрала 10 процентов голосов, действующий глава государства Александр Лукашенко — 80 процентов. По всей стране третью неделю идут акции протеста с требованием провести новое, честное голосование. Тихановская сейчас находится в Литве.