Тихановская рассказала об обещании представителя США помочь оппозиции Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала в интервью телеканалу Fox News о том, что заручилась поддержкой заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.

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По ее словам, представитель США дал обещание, что он сам и американский народ сделают все возможное для того, чтобы помочь оппозиции Белоруссии в сложившейся ситуации. Она описала разговор с Биганом как «замечательный и добрый». При этом она не уточнила, как именно Биган планирует помогать.

Тихановская встретилась с Биганом в понедельник, 24 августа. Они обсудили политический кризис в Белоруссии. Экс-кандидат поблагодарила США за поддержку белорусского народа, «который требует уважения к своему выбору».

Во вторник, 25 августа с Биганом также встречался глава МИД России Сергей Лавров, который указал своему американскому собеседнику на то, что силы из-за границы пытаются спровоцировать насилие в Белоруссии, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков, и назвал эту ситуацию опасной.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоят США.