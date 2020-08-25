Лавров обсудил ситуацию в Белоруссии с представителем США

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и обсудил с ним ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Представитель США заверил, что Вашингтон не хочет создавать искусственный кризис в республике. Как рассказал Лавров, американская и российская стороны заинтересованы в том, чтобы наладить диалог между властями и оппозицией Белоруссии.

Руководитель российского МИД добавил, что при этом Москва не хочет «навязывать белорусам» способы решения сложившейся ситуации. «Белорусы — мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог», — подчеркнул он. Лавров также обратил внимание Бигана на инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу.

23 августа глава МИД России заявлял, что уехавшие из Белоруссии оппозиционеры не хотят мирных протестов, а жаждут крови. Глава МИД заподозрил, что они, живя на Западе и оттуда пытаясь влиять на события в своей стране, хотят спровоцировать реакцию белорусских силовиков, «которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций».

Митингующие выходят на улицы уже в течение двух недель, они требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.

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