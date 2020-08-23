Лавров рассказал о давлении на Тихановскую

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что на лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую могли оказывать давление. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов», трансляция мероприятия велась на его YouTube-канале.

Лавров отметил, что Тихановская уехала в Литву, «объявив, что хочет заниматься семейными делами, заботиться о детях», однако позже продолжила призывать людей на митинги.

«Но, видимо, ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать политические заявления, причем достаточно такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — сказал дипломат.

Также он отметил то, что Тихановская делает многие заявления на английском языке. По мнению Лаврова, это свидетельствует о том, что главные адресаты этих сообщений находятся за пределами Белоруссии.

Ранее Лавров заявил, что уехавшие из Белоруссии оппозиционеры не хотят мирных протестов, а жаждут крови. Глава МИД заподозрил, что они, живя на Западе и оттуда пытаясь влиять на события в своей стране, хотят спровоцировать реакцию белорусских силовиков, «которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций».

Митингующие выходят на улицы уже в течение двух недель, они требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.