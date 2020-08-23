Лавров заподозрил белорусскую оппозицию в жажде крови

Уехавшие из Белоруссии оппозиционеры не хотят мирных протестов, а жаждут крови. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова в воскресенье, 23 августа, приводит РИА Новости.

Глава МИД заподозрил, что они, живя на Западе и оттуда пытаясь влиять на события в своей стране, хотят спровоцировать реакцию белорусских силовиков, «которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций».

Лавров подчеркнул, что Россия считает это преступным.

Ранее министр заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется, подчеркнув при этом, что не всем это нравится. Лавров считает, что белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, и посредники ему не нужны.

В Белоруссии продолжаются протесты. Известно, что 23 августа в центр Минска стянуты военные грузовики, спецтехника, водометы, дополнительные подразделения ОМОНа и милиции. Закрыты четыре центральные станции метро «в целях обеспечения безопасности». В разных районах города собираются граждане, некоторые с бело-красно-белыми флагами и плакатами.

Митингующие выходят на улицы уже в течение двух недель, они требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.