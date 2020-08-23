Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется. Его слова приводит ТАСС в воскресенье, 23 августа..

Глава МИД при этом подчеркнул, что не всем это нравится и внешние силы пытаются спровоцировать кровопролитие в республике. Лавров считает, что белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, и посредники ему не нужны.

При этом министр заявил, что диалог по реформе Конституции страны может способствовать нормализации обстановки.

В Белоруссии продолжаются протесты. Известно, 23 августа в центр Минска стянуты военные грузовики, спецтехника, водометы, дополнительные подразделения ОМОНа и милиции. Закрыты четыре центральные станции метро «в целях обеспечения безопасности». В разных районах города собираются граждане, некоторые с бело-красно-белыми флагами и плакатами.

Митингующие выходят на улицы уже в течение двух недель, они требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.