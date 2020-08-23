Протестующим в Белоруссии пригрозили армией

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин пригрозил протестующим вмешательством армии в случае, если они будут устраивать акции возле мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Он заявил об этом в эфире телеканала «ВоенТВ Беларуси», запись с его обращением опубликована на YouTube.

Хренин отметил, что эти памятники священны и жители страны ходят к ним помолиться и возложить цветы. «Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем!» — заявил министр.

Он объяснил, что с этого дня армия берет под охрану памятники героям Великой Отечественной войны, и призвал протестующих не приближаться к монументам и не проводить митинги возле них.

Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией Виктор Хренин Министр обороны Республики Беларусь

Ранее Хренин допустил применение военными оружия против протестующих. Министр отметил, что армия оказалась в роли часового, который действует согласно уставу.

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране всегда необходимо иметь особые армейские подразделения с подготовленными бойцами, так как «всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов». «Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам, но всякое может быть», — отметил он.

22 августа Лукашенко приказал военному командованию республики задействовать «самые жесткие меры», чтобы отстоять территориальную целостность государства. Во время визита на полигон под Гродно лидер страны заявил, что против Белоруссии используют сценарий "цветных революций", особенностью которых является применение внешнего фактора.

В Белоруссии вторую неделю идут массовые протесты с требованием провести новые президентские выборы. Митинги жестко разгонялись. Запад раскритиковал действия белорусских властей.