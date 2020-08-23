В Минске начался «Марш новой Белоруссии»

Сторонники оппозиции из разных районов Минска собрались в центре города на «Марш новой Белоруссии». Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает газета «Известия».

По данным издания, участники планируют начать акцию протеста против результатов выборов президента страны на площади Независимости. В центр столицы стягивается спецтехника.

При этом в других районах Минска проходят акции в поддержу действующего президента Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в центр Минска стянуты военные грузовики, спецтехника, водометы, дополнительные подразделения ОМОНа и милиции. Закрыты четыре центральные станции метро «в целях обеспечения безопасности». Большое количество грузовиков и автобусов с силовиками выставлено у Дома правительства, за зданием дежурят вооруженные люди.