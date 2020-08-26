Тихановская высказалась о будущем отношений с Россией

Белорусская оппозиция не собирается «закрывать границы» с Россией, рассказала бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью польскому изданию Onet.

В случае получения президентского поста она пообещала не пересматривать интеграционные соглашения с Россией, поскольку считает, что этот вопрос должен решать глава государства, который будет избран позднее.

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«Появились голоса о том, что мы хотим закрыть границы с Россией, что является чушью», — высказалась Тихановская и добавила, что цель Координационного совета оппозиции — «добиться начала диалога с нынешней властью, чтобы как можно скорее произошло урегулирование политического кризиса, в котором оказалась Белоруссия, и проведение новых выборов».

Ранее 26 августа Тихановская заявила, что время для переговоров с российской стороной «пока не пришло». Она считает, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».