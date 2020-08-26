Белоруссия заявила о готовности к диалогу с Западом о ситуации в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности к диалогу со странами Запада о ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В разговоре с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо Макей подчеркнул важность объективной, всесторонней оценки последних событий.

Глава МИД сообщил, что Белоруссия будет готова к диалогу в случае отсутствия угроз и вмешательства во внутренние дела.

Страны Европы и НАТО в последние дни активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Известно, что ЕС уже начал работу над санкциями против властей Белоруссии.

По всей стране с 9 августа идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.