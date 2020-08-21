Кремль заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Москва готова предложить свою помощь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если Минск этого захочет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва пока никак не собирается вмешиваться в дела соседнего государства и давать какие-то оценки действиям белорусских властей. «Это абсолютно суверенное дело Белоруссии», — пояснил он, отвечая на вопрос об отношении Кремля к возбуждению уголовного дела дело по факту создания Координационного совета оппозиции в Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента говорил, что белорусы сами должны решать проблемы своей страны через диалог.