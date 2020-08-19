Кремль прокомментировал слухи о военной помощи Белоруссии

Данные о присутствии российской военной техники в Белоруссии и передвижении ее в сторону республики не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».

«Российская военная техника находится на территории Российской Федерации», — прокомментировал представитель Кремля слухи о предоставлении Минску военной помощи.

Песков также напомнил о существовании Договора о коллективной безопасности и Договора о Союзном государстве, однако отметил, что на данный момент Белоруссия в помощи не нуждается.

Ранее Песков констатировал попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии. Он подчеркнул, что в Кремле это считают недопустимым.

18 августа сообщалось, что в Белоруссию прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия». Кто и с какой целью прибыл в Минск на этом самолете, неизвестно — ни белорусские, ни российские власти не сообщали о визите каких-либо официальных лиц в республику. Тогда также отмечалось, что это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший в Белоруссию за последнюю неделю и привлекший внимание прессы.

Перелеты осуществляются на фоне массовых протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко, начавшихся 9 августа. Белорусские граждане не верят в официальные результаты выборов главы республики, согласно которым Лукашенко одержал разгромную победу над главным кандидатом от оппозиции Светланой Тихановской. В Минске и других городах страны проходят многотысячные митинги с требованием проведения новых честных выборов и прекращения произвола правоохранительных органов.