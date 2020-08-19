Кремль прокомментировал звонки Лукашенко Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал звонки президента Белорусии Александра Лукашенко российскому коллеге Владимиру Путину из-за ситуации в республике. Его цитирует РИА Новости в среду, 19 августа.

«Это нормально, когда лидеры двух стран общаются, особенно в такой напряженной обстановке», — сказал Песков.

Накануне Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в третий раз за четыре дня. Лидеры двух стран снова обсудили политическую ситуацию, которая складывается в Белоруссии после президентских выборов. В частности Путин рассказал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В разговоре с европейскими лидерами российский президент заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

До этого Путин и Лукашенко созванивались 16 и 15 августа. Во время первой беседы президенты выразили уверенность в том, что возникшие проблемы будут вскоре урегулированы.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.