Лукашенко через Путина обратился к Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Ее слова приводит РИА Новости.

Она рассказала, что Лукашенко сам не видит необходимости в разговоре с Меркель, считая, что эффект от общения скорее будет отрицательным. «Как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, это, по меньшей мере, несолидно. Президент Белоруссии на данном этапе просто не видит необходимости в этом разговоре», — прокомментировала обращение Эйсмонт, в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также ответил на вопросы о последних контактах Путина и Лукашенко. Он отметил необходимость находиться в постоянном диалоге на фоне событий в Белоруссии.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что главы двух стран снова созвонились и обсудили переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции. В ходе них задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента страны Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.