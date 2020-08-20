Пушков обвинил Литву в попытке свержения Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что вероятный запрет на въезд в Литву для президента Белоруссии Александра Лукашенко может стать поводом для понижения уровня дипломатических отношений двух стран. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что действия Вильнюса являются провокацией и поводом для отзыв посла Белоруссии. «Это не просто скандал — это невиданно», — написал Пушков. Он заявил, что, вводя санкции против Лукашенко, в Вильнюсе прекрасно знают, что за этим последует как минимум отзыв посла Белоруссии «для понижения уровня дипотношений с Литвой».

По его мнению, Вильнюс сделал попытку свержения Лукашенко и в открытую поддержал оппозицию. «Вероятно, в Литве считают, что реакции со стороны Минска не будет и они могут пойти на такой шаг», — добавил Пушков.

19 августа МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных. Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику, глава ведомства Линас Линкявичюс не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

После президентских выборов в республике, победу на которых одержал Александр Лукашенко, в Белоруссии вспыхнули акции протеста. Митингующие требуют проведения честных выборов. Ситуация усугубилась после подавления демонстраций силовыми методами.