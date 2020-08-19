Пушков заявил о провале «молниеносного майдана» в Белоруссии

Борьба оппозиции с действующей властью в Белоруссии переходит в затяжную фазу противостояния, «молниеносный майдан» не состоялся. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале в среду, 19 августа.

«Ситуация в Белоруссии — и вокруг нее — переходит в фазу затяжного противостояния», — отметил он.

По мнению Пушкова, США и страны Евросоюза маневрируют, «пытаясь не сделать ложный шаг и опасаясь торопить события».

Ранее в среду глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что признанный Россией и рядом других стран президент Белоруссии Александр Лукашенко не может считаться легитимным. По его словам, в планах европейского блока — «выразить осуждение и неприятие» режиму Лукашенко. 11 августа европейские лидеры уже призывали Минск немедленно вступить в диалог с оппозицией.

После президентских выборов в республике, победу на которых одержал Александр Лукашенко, в Белоруссии вспыхнули акции протеста. Митингующие требуют проведения честных выборов. Ситуация усугубилась после подавления демонстраций силовыми методами. Только по официальным данным в результате столкновений с ОМОНом пострадали более 50 человек.