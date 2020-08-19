МИД России нашел доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла доказательство вмешательства стран Запада во внутренние дела Белоруссии, где вторую неделю продолжаются протесты из-за президентских выборов. Об этом она написала Facebook.

По словам представителя ведомства, «железобетонным аргументом» для Минска о вмешательстве иностранных государств стала реакция МИД Литвы на ситуацию в Белорусии. Внешнеполитическое министерство запретило въезд в страну главе государства Александру Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику, в том числе должностным лицам, представляющим ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.

13 августа МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии, заявив о попытках внешних сил вмешаться и дестабилизировать обстановку в республике после президентских выборов.

В Белоруссии больше недели проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила объявленная ЦИК победа Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным Центризбиркома, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.