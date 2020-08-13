Россия отреагировала на заявления о «русском следе» в протестах в Белоруссии

Попытки найти след вмешательства России в ситуацию с протестами в Белоруссии не увенчаются успехом. Так на заявления о подобных слухах отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Важно отметить, что попытки найти так называемый некий русский след в организации беспорядков в стране безосновательны», — сказала она на брифинге.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции против России, так как, по его мнению, необходимо нейтрализовать российское вмешательство или даже аннексию. Он также счел, что Евросоюз недостаточно жестко отреагировал на действия властей Белоруссии, и связал это с тем, что ЕС ставит отношения и бизнес с Россией выше демократии в республике. По его словам, таким образом Европа признает, что это территория российского влияния.

Протесты в Белоруссии длятся пятый день, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова. Пострадали сотни людей, арестовано несколько тысяч.