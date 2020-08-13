В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии

Санкции за события в Белоруссии нужно ввести против России. С таким предложением выступил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский, его цитирует Do Rzeczy.

По его словам, скоро Варшава может предложить Евросоюзу ввести антироссийские меры. «[Введение санкций против Белоруссии] похоже на наказание меча, а не руки. Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», — предположил Сариуш-Вольский.

Помимо этого, евродепутат выразил сожаление относительно недостаточно жесткой реакции Евросоюза на действия властей республики. По его мнению, это связано с тем, что в ЕС отношения и бизнес с Россией ставят выше поддержки демократических движений в республике. Тем самым страны Европы якобы признают, что это территория российского влияния, отметил Сариуш-Вольский.

11 августа глава польского МИД Яцек Чапутович предложил свою страну в качестве посредника на переговорах между властями Белоруссии и оппозицией. По его мнению, между сторонами конфликта есть пространство для диалога.

10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.