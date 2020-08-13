В Москве ответили на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Москва вообще не вмешивалась в нынешнюю ситуацию в Белоруссии. Так на предложение депутата Европарламента ввести санкции против России ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

Джабаров добавил, что «кому-то не понравилось» переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии. Он также заявил, что Польша «немного переусердствовала» и переступила черту, за которую нельзя заходить.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции против России, так как, по его мнению, необходимо нейтрализовать российское вмешательство или даже аннексию. Он также счел, что Евросоюз недостаточно жестко отреагировал на действия властей Белоруссии и связал это с тем, что ЕС ставит отношения и бизнес с Россией выше демократии в республике. По его словам, таким образом Европа признает, что это территория российского влияния.

Протесты в Белоруссии длятся пятый день, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовые гранаты. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова.