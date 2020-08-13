Россия заявила об иностранном вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

В МИД России выразили обеспокоенность ситуацией в Белоруссии, заявив о попытках внешних сил вмешаться и дестабилизировать обстановку в республике после президентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 13 августа, сообщает РИА Новости.

По всей Белоруссии несколько дней проходят массовые акции протеста. Участники требуют отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко 9 августа набрал на выборах более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова. Пострадали сотни людей, арестовано несколько тысяч.

29 июля в Белоруссии задержали 33 человек, которых считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.