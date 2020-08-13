Следственный комитет Белоруссии открестился от обысков в «Яндексе»

Белорусские власти открестились от обысков в минском офисе «Яндекса »и Uber, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий в компаниях, сказано в сообщении.

Как передает РИА Новости, силовики в черных масках покинули офис «Яндекса». Они не ответили на вопрос, какое ведомство представляют, и уехали на служебном автомобиле. В компании также отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офис «Яндекса» и Uber в Минске.

Это случилось на фоне массовых акций протеста, которые пятый день идут по всей Белоруссии. Протесты были вызваны прошедшими 9 августа президентскими выборами, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, набрав 80 процентов голосов.