Неизвестные с оружием начали обыскивать минский офис Uber

Неизвестные люди с оружием в темной одежде и масках проводят обыск в офисе сервиса такси Uber в Минске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Еврорадио».

Данную информацию подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе «Яндекса», которому принадлежит Uber в Белоруссии.

Ранее неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офис «Яндекса» в Минске. Офис в настоящее время заблокирован, внутри находятся несколько сотрудников.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста из-за объявления итогов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко и переизбран на шестой срок. Граждане не верят в эти данные. Для разгона протестующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Также за дни протестов многие жители страны сообщали о проблемах с доступом в интернет. По их словам, отключения носят массовый характер: не работают соцсети, приложения и видеохостинги. В связи с этим оппозиция обратилась к сторонникам с просьбой установить приложения, поддерживающие связь по Bluetooth.