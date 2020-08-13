В России отреагировали на вооруженное вторжение в белорусский офис «Яндекса»

Россия не должна оставить без внимания вооруженное вторжение в белорусский офис компании «Яндекс» в Минске. Так на ситуацию отреагировал член комитета Госдумы по информационной политике Артем Горелкин в своем Telegram-канале.

По словам Горелкина, белорусские власти хвастались, что смогли привлечь много резидентов в свой Парк высоких технологий, обеспечив им особый правовой режим. «Теперь мы видим, в чем особенности этого правового режима: бессудные обыски, вооруженные вторжения», — сказал он.

Депутат добавил, что Россия должна защищать компании, на которые напали в Белоруссии, и никому в стране не должно быть все равно. Он призвал Москву потребовать от Минска «немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении "Яндекса"». Горелкин также выразил надежду, что никто из сотрудников компании не пострадает.

Ранее 13 августа стало известно, что в офис «Яндекса» в Минске пришли неизвестные люди в черной одежде и с оружием. По данным The Bell, офисы заблокировали, внутри остались несколько сотрудников. Компания пытается узнать подробности и причины происходящего. Как пишут местные СМИ, в офисах проводят обыск. Подразделение «Яндекса» в Минске было основано в 2011 году, его сотрудники занимаются развитием ключевого продукта — поисковика. В офисе работают более 120 человек, но некоторые находятся на удаленке.

Неизвестные люди с оружием и в масках также проводят обыск в минском офисе сервиса такси Uber. Информацию подтвердили в пресс-службе «Яндекса», владеющим Uber в Белоруссии.