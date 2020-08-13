Послы Евросоюза возложили цветы к месту гибели протестующего в Минске

Послы стран Евросоюза вместе с представителями посольства США и других стран возложили цветы к стихийному мемориалу на месте гибели протестующего в Минске, передает TUT.by.

Собравшиеся встретили дипломатов аплодисментами и криками «спасибо!» на русском и белорусском языках. «Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которые мы наблюдаем в разных городах вашей страны. Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать свое право на мирный протест», — заявил глава представительства ЕС Дирк Шубель.

Он добавил, что 14 августа состоится заседание Совета стран ЕС, на котором министры иностранных дел государств Старого Света примут решения в отношении Белоруссии.

Ранее Швеция объявила, что Евросоюз обсуждает введение жестких санкций в отношении властей Белоруссии. При этом депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский счел, что санкции за события в Белоруссии нужно ввести против России.

В Белоруссии пятый день продолжаются массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых и честных президентских выборов. Подтверждена смерть одного участника акций. По версии МВД, у него взорвалась самодельная бомба, которую он хотел бросить в силовиков. Очевидцы опровергали это. Минчан, собиравшихся у места гибели протестующего, разгонял ОМОН.