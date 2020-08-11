Очевидец опроверг версию белорусских властей о гибели демонстранта

Очевидец столкновений в Минске опроверг версию белорусских властей о гибели демонстранта в ночь на 11 августа от взрыва некоего устройства в руке. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

Житель города Юрий видел произошедшее с балкона. «Парень, который, предположительно, после погиб, выбежал вперед к цепи ОМОНа. И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал», — рассказал очевидец.

Он подчеркнул, что не видел, чтобы у погибшего в руке что-то взорвалось. «Этот парень просто стоял. Он не побежал, когда все разбежались после первой атаки светошумовыми гранатами, — продолжил собеседник издания. — Затем со стороны ОМОНа на центр перекрестка кто-то швырнул что-то в виде полусферы, и из нее в разные стороны начали вылетать какие-то заряды».

После этого погибший упал, вокруг возникла дымовая завеса, а через полминуты возле него были силовики.

По версии МВД, один из демонстрантов погиб от разрыва в его руке неустановленного устройства, которое он хотел бросить в милицию. Днем 11 августа на место его гибели жители Минска начали нести цветы, ОМОН пытается разгонять собравшихся.