Евросоюз начал обсуждать жесткие санкции в отношении властей Белоруссии

В Евросоюзе начали обсуждать введение жестких санкций в отношении властей Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Утверждается, что главы МИД стран ЕС встретятся в пятницу 14 августа, чтобы обсудить меры против белорусских властей. «Я считаю, что мы должны рассмотреть возможность расширения санкций против тех, кто несет ответственность за жестокие действия против граждан республики», — подчеркнула она. По мнению Линде, выборы в Белоруссии нельзя назвать свободными и честными.

11 августа сообщалось, что в ЕС задумались о мерах против Минска, если там не наладят диалог с оппозицией и не остановят насилие в стране. В объединении считают, что их отношения с республикой могут ухудшиться «без прогресса в области прав человека и верховенства закона».

10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

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