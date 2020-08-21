ОБСЕ посоветовали объединиться с Россией для помощи Белоруссии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может помочь урегулировать ситуацию в Белоруссии, если объединит свои усилия с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РИА Новости.

По его словам, европейские страны поддерживают вариант, при котором «ОБСЕ с привлечением России» найдет решение для Белоруссии. «[Белорусский президент Александр] Лукашенко должен смириться с реальностью и показать готовность к компромиссу, как минимум показать готовность к началу такого диалога», — посоветовал он.

Маас подчеркнул, что выборы белорусского президента не соответствовали свободным и напомнил о грядущих санкциях против ответственных за фальсификации и насилие в отношении демонстрантов. «Это четкий сигнал, путь из кризиса идет через диалог», — сказал министр.

Ранее Европейский союз призвал Белоруссию прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении Координационного совета белорусской оппозиции.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. При этом наблюдателей ОБСЕ на выборы не пригласили. Тысячи белорусских граждан не признали результаты голосования и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

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