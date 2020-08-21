Евросоюз призвал Белоруссию закрыть дело о попытке захвата власти

Европейский союз призывает Белоруссию прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набилы Массрали, передает Reuters.

«Ожидаем, что белорусские власти прекратят уголовное дело и вместо этого начнут диалог с целью продвижения к мирному решению текущего кризиса», — отметила дипломат.

Массрали подчеркнула, что совет был создан как обращение к властям ради диалога, однако те ответили уголовным делом. «Таким образом белорусские власти снова вернулись к запугиваниям на основе политических мотивов», — говорится в заявлении.

20 августа сообщалось, что в Белоруссии по факту создания Координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело по статье о захвате власти. Нескольких его членов уже вызвали на допрос как свидетелей.

Массовые протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Протесты поддержали рабочие крупных предприятий, заявившие о забастовках.

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