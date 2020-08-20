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Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции «кошмарным сном»

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Роман Головченко
Роман Головченко
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Программа оппозиционного Координационного совета — «кошмарный сон» для экономики Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает РИА Новости.

Головченко надеется, что эти планы никогда не будут претворены в жизнь, так как все программы оппозиции сформулированы не в пользу чего-то, а только от противного. Он отметил, что оппозиционеры настаивают на выходе из интеграционных объединений. Однако, по его словам, любой разрыв связей неизбежно скажется на благосостоянии людей, и поэтому власти намерены, наоборот, увеличивать количество кооперационных связей и совместных проектов.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность совета направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По всей стране больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Митинги жестко разгонялись, были задержаны порядка семи тысяч человек. Известно о четырех погибших.

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