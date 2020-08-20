Белорусская оппозиция обещала жилье силовикам за отказ разгонять протестующих

Белорусская оппозиция обещала обеспечить жильем силовиков, которые откажутся выполнять «преступные приказы» и разгонять протестующих. Об этом говорится в опубликованном на YouTube видеообращении члена оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой.

«Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступные приказы», — заявила Колесникова.

Тем, кто перейдет на сторону народа, оппозиция также обещает безопасность и неприкосновенность, отмену долгов за образование и других задолженностей.

Колесникова заявила, что власть запятнала честь погон силовиков. «Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада и женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы», — добавила она.

Оппозиционерка обратилась к представителям силовых структур с вопросом, почему они не остановят «истребление» белорусского народа и продолжают выполнять приказы «тех, кто этот геноцид устроил», вместо того чтобы встать на защиту людей.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что проверяет информацию об изнасилованиях задержанных во время протестов в Гродно.

Кроме того, петербуржец Алексей Абрамов, задержанный в Белоруссии по подозрению в организации массовых беспорядков, рассказал об избиениях в СИЗО.

Митинги идут в Белоруссии больше недели. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. По официальным данным, 9 августа Лукашенко набрал 80 процентов голосов.