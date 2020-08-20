В Белоруссии начали проверку информации об изнасилованиях протестующих в СИЗО

Следственный комитет (СК) Белоруссии проверяет информацию об изнасилованиях задержанных во время протестов в Гродно. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

На различных сайтах появилась информация о том, что в больницах находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи, рассказали в СК.

В ведомстве подчеркнули, что пока жалоб от граждан зарегистрировано не было. «Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится», — говорится в сообщении.

19 августа об изнасилованиях мужчин и женщин в СИЗО Гродно сообщило местное издание «Регионы.by» со ссылкой на анонимный рассказ медика. В публикации говорилось, что в больницах находятся девушки, поступившие после ИВС с разрывами шейки матки, а в проктологических отделениях лежат мужчины.

Ранее петербуржец Алексей Абрамов, задержанный в Гродно по подозрению в организации массовых беспорядков, рассказал об избиениях в СИЗО. По словам россиянина, его начали бить уже в автозаке, а потом избиения продолжились в кабинете следователя. Ему стянули руки, и три правоохранителя по очереди били его дубинками. Когда Абрамов заявил, что хочет прочитать протокол перед подписанием, его снова начали бить.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых, согласно официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы, объявили забастовку. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.