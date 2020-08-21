Сербия отреагировала на обвинения в подавлении протестов в Белоруссии

Сербские военные не участвовали в подавлении протестов в Белоруссии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Речь идет о злонамеренной лжи о том, что армия Сербия якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты», — отреагировал глава государства на смотре вооружений под Белградом. По его словам, подобные заявления распространяют и пытаются использовать политики, выступающие «всегда против своей страны».

Он также отметил, что на распространенных СМИ фотографиях с «доказательствами» заснят один из военных, которых Сербия отправила на Международные армейские игры в России и Белоруссии. Мужчина на снимке выходит из расположения вместе с белорусским коллегой купить фруктов, пояснил президент. Вучич указал, что всего в соревнованиях участвуют девять сербских снайперов.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. При этом наблюдателей ОБСЕ на выборы не пригласили. Тысячи белорусских граждан не признали результаты голосования и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

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