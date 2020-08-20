Сербия поблагодарила Путина и «Газпром нефть» за 10 миллионов евро на храм

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и компанию «Газпром нефть» за выделенные 10,5 миллиона евро на храм Святого Саввы в Белграде. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Сербский лидер сделал такое заявление в соборе, который планируется открыть после завершения отделочных работ осенью. Известно, что на упомянутые средства российские мастера совместно с сербскими сложили мозаику главного купола.

«Мы ожидаем, что если все будет в порядке с победой над коронавирусом, а мы на добром пути, что президент России будет здесь с нами на открытии храма», — сказал Вучич. Он называл россиян в своей речи друзьями, также поблагодарив и за другую помощь.

Храм Святого Саввы сооружен на месте сожжения мощей праведника оттоманскими властями в 1594 году. Строительство началось еще в 1894 году, стены были возведены в 1935-м. Вторая мировая война помешала закончить начатое, в результате чего купол был завершен только в 1989 году, а официальное открытие не полностью законченного храма произошло в 2004-м.

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