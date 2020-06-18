Сербия призвала Россию защитить православную церковь

Сербская православная церковь (СПЦ) находится под угрозой, и ей нужна защита России. С таким призывом выступил президент страны Александр Вучич в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, сербского лидера цитирует РИА Новости.

По словам сербского лидера, существование СПЦ в регионе находится под угрозой. Вучич также рассказал, что ждет визита российского коллеги Владимира Путина осенью: в это время запланировано освящение храма Святого Саввы в Белграде.

«Полагаю, визит Путина даст дополнительный импульс не только нашим культурным и религиозным связям, но и усилит позицию нашего народа, нашей страны и сербской церкви», — считает лидер Сербии.

В декабре 2019-го в соседней с Сербией Черногории приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Это вызвало сильную общественную реакцию и протесты, поскольку в соответствии с законом у СПЦ могут изымать имущество.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



