Недовольные законом черногорцы пошли на столицу

Несколько тысяч черногорцев пошли протестным маршем к городу Подгорица, столице Черногории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера местной оппозиции Андрия Мандича.

По словам Мандича, множество людей из разных городов страны вышли протестовать из-за того, что в парламенте не приняли поправки к закону о вероисповедании. Несколько тысяч жителей городагорода Никшич отправились на Подгорицу возле Скупщины, чтобы присоединиться к примерно такому же количеству протестующих.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович захотел добиться автокефалии для Сербской православной церкви (СПЦ), как это сделала Украина. Черногорские министры пытаются провести закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» и изъять собственность у СПЦ.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ПЦУ томос об автокефалии. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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