Умер бывший президент Черногории в 1990-1998 годах Момир Булатович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Он скончался на 63 году жизни в селе Рачи недалеко от Подгорицы. Причина его смерти не называется.

После ухода с поста главы государства он до 2000 года возглавлял правительство Союзной республики Югославия. На этой должности он сообщил гражданам о введении военного положения перед бомбардировками НАТО 1999 года.

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