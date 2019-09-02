В Черногории осудили отказ позвать Россию на годовщину Второй мировой войны

Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Россию не пригласили на памятные мероприятия в Польше, приуроченные к 80-й годовщине Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал RTCG.

«Мое мнение, что это событие было бы еще более полным, если бы в нем участвовала Россия. Я имею в виду ту грандиозную роль, которую тогдашний Советский Союз сыграл в освобождении Европы и в общей союзной победе над фашизмом», — сказал черногорский лидер. Кроме того, ему не хватало на церемонии представителей Сербии.

1 сентября в польском городе Велюнь, где в 1939 году началась Вторая мировая война, прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества. На них присутствовали президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.

Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили: об этом в Варшаве сообщили еще в марте текущего года, указав, что данное решение принималось исходя из «современных, а не исторических реалий». В Кремле действия польской стороны осудили, подчеркнув, что любые мемориальные мероприятия, посвященные такому событию, не могут считаться полноценными без участия Москвы. В преддверии мероприятий от участия в них отказалась Армения, а Белоруссия, как сообщала польская Rzeczpospolita, решила ограничиться участием посла в Варшаве.

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