Армения из принципа отказалась ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Армения отказалась принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября, заявил министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян. Об этом сообщает ТАСС.

«Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение к Второй мировой войне. Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда, вместе с другими, мы защищали нашу общую большую родину», –– отметил глава ведомства.

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Ранее на церемонию в Польшу отказался ехать президент Белоруссии Александр Лукашенко. В МИД республики отметили, что определяющий вклад в общую победу над нацизмом внесли все народы Советского Союза, напомнив, что освобождение Центральной и Восточной Европы, а также разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря усилиям многонациональной Красной армии. Пресс-секретар ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. «При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — заметил он.

Вице-премьер Польши Яцек Сасин в середине июля отмечал, что Варшава не пригласила Путина на церемонию, поскольку неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии с участием политика, «который сегодня действует таким образом по отношению к соседу».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда в Польшу вторглись войска нацистской Германии. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, по итогам этого похода в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

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