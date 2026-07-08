Россиянин проткнул пенисом четыре коробки и сломал его о пятую на глазах у двух девушек

Россиянин сломал бионический пенис, потому что стал протыкать им картонные коробки ради хвастовства. Об этом случае хирург Ник Ахведилиани рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летний мужчина, которому четыре месяца назад установили трехкомпонентный гидравлический имплантат, активировал устройство при помощи встроенного насоса и с разбегу начал пробивать картонные коробки. Таким образом он хотел впечатлить двух зрительниц, не знавших о наличии протеза. Четыре удара прошли успешно, но на пятый раз механизм не выдержал нагрузки, и внутренние цилиндры сломались. Мужчине пришлось позвонить хирургу и признаться, что он нарушил правила эксплуатации.

Ахведилиани отметил, что хотя формально это гарантийный случай, условия использования были грубо нарушены. В этот раз он согласился пойти навстречу пациенту и поставить новый имплант по гарантии. Однако он предупредил мужчину, что в следующий раз при аналогичных обстоятельствах будет вынужден сообщить производителю о нарушении правил эксплуатации.

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